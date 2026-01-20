[Marche solidaire] Oxfam Trailwalker Dieppe
[Marche solidaire] Oxfam Trailwalker Dieppe samedi 4 juillet 2026.
[Marche solidaire] Oxfam Trailwalker
Départ sur le front de mer Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Une marche de 100 km de jour et de nuit sans relais, accompagné-e-s des supporters que vous aurez mobilisé-e-s, entre le littoral et la campagne normande, au départ de la ville de Dieppe. Cet événement solidaire a pour but de financer les actions de solidarité internationale d’Oxfam France contre la pauvreté. Chaque équipe devra collecter au moins 1 500 € de dons avant de prendre le départ.
Un dépassement de soi et une aventure humaine hors du commun ! .
Départ sur le front de mer Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Marche solidaire] Oxfam Trailwalker
L’événement [Marche solidaire] Oxfam Trailwalker Dieppe a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie