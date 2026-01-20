[Marche solidaire] Oxfam Trailwalker Dieppe

[Marche solidaire] Oxfam Trailwalker

Départ sur le front de mer Dieppe Seine-Maritime

Une marche de 100 km de jour et de nuit sans relais, accompagné-e-s des supporters que vous aurez mobilisé-e-s, entre le littoral et la campagne normande, au départ de la ville de Dieppe. Cet événement solidaire a pour but de financer les actions de solidarité internationale d’Oxfam France contre la pauvreté. Chaque équipe devra collecter au moins 1 500 € de dons avant de prendre le départ.

Un dépassement de soi et une aventure humaine hors du commun ! .

