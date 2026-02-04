[Cabaret] Picardilly circus La Sirène à Barbe Dieppe
[Cabaret] Picardilly circus La Sirène à Barbe Dieppe vendredi 3 juillet 2026.
Dieppe
[Cabaret] Picardilly circus
La Sirène à Barbe / Esplanade Rosa Leroy Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04
Un week-end entièrement dédié aux comédies musicales chant live, danse, costumes et l’énergie vibrante de Broadway et du West End réunies à la Sirène à Barbe. Un spectacle festif et entraînant.
Accueil dès 19h. Profitez de l’avant-show avant le début du spectacle à 20h30. Arrivée conseillée entre 19h et 19h30. .
La Sirène à Barbe / Esplanade Rosa Leroy Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 65 26 64 12
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English : [Cabaret] Picardilly circus
L’événement [Cabaret] Picardilly circus Dieppe a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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