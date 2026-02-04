[Cabaret] Picardilly circus La Sirène à Barbe Dieppe vendredi 3 juillet 2026.

Dieppe

[Cabaret] Picardilly circus

La Sirène à Barbe / Esplanade Rosa Leroy Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04

Un week-end entièrement dédié aux comédies musicales chant live, danse, costumes et l’énergie vibrante de Broadway et du West End réunies à la Sirène à Barbe. Un spectacle festif et entraînant.

Accueil dès 19h. Profitez de l’avant-show avant le début du spectacle à 20h30. Arrivée conseillée entre 19h et 19h30.​ .

La Sirène à Barbe / Esplanade Rosa Leroy Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 65 26 64 12

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English : [Cabaret] Picardilly circus

L’événement [Cabaret] Picardilly circus Dieppe a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie