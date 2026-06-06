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[Bibliothèque] Lire à la plage Plage de Dieppe Dieppe

[Bibliothèque] Lire à la plage Plage de Dieppe Dieppe samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Plage de Dieppe

Adresse : / Cabane près du jardin d'enfants

Ville : 76200 Dieppe

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Dieppe

[Bibliothèque] Lire à la plage

Plage de Dieppe / Cabane près du jardin d’enfants Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Faites une pause lecture entre deux baignades… Une sélection variée de romans, bandes-dessinées et derniers best-sellers vous attendent dans une jolie cabine sur la plage de Dieppe.

Installez-vous sur dans un des transats de la terrasse en bois agrémentée de parasols pour pour lire sans modération face à la mer !

Si vous ne savez pas quelle lecture choisir, n’hésitez pas à prendre les conseils de la dynamique équipe d’animateurs présents sur place   .

Plage de Dieppe / Cabane près du jardin d’enfants Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie  

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English : [Bibliothèque] Lire à la plage

L’événement [Bibliothèque] Lire à la plage Dieppe a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

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