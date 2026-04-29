MUSICALES DU TICOU Bolquère
MUSICALES DU TICOU Bolquère jeudi 23 juillet 2026.
Bolquère
MUSICALES DU TICOU
Avenue des Lupins Bolquère Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 22:00:00
Date(s) :
2026-07-23
LES MUSICALES DU TICOU
19h-22h
Etang du Ticou
Gratuit | En famille ou entre amis
Une soirée conviviale dans une ambiance champêtre au bord de l’eau, concert dès 20h
Buvette et restauration sur place.
Venez profiter d’un moment festif et authentique dans un cadre d’exception!
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Avenue des Lupins Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42
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English :
LES MUSICALES DU TICOU
7pm-10pm
Etang du Ticou
Free of charge | With family or friends
A convivial evening in a rural setting by the water, concert from 8pm
Refreshments and food on site.
Come and enjoy a festive, authentic evening in an exceptional setting!
L’événement MUSICALES DU TICOU Bolquère a été mis à jour le 2026-04-29 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000
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