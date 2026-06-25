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RANDO SOLEIL COUCHANT SUR LA PISTE DES CERFS Bolquère

RANDO SOLEIL COUCHANT SUR LA PISTE DES CERFS Bolquère mardi 14 juillet 2026.

Adresse
33 Avenue du Serrat de l'Ours
Ville
66210 Bolquère
Département
Pyrénées-Orientales
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
43 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Bolquère

RANDO SOLEIL COUCHANT SUR LA PISTE DES CERFS

33 Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère Pyrénées-Orientales

Tarif : – – 43

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 17:00:00
fin : 2026-07-14 23:00:00

Date(s) :
2026-07-14

RANDO SOLEIL COUCHANT “SUR LA PISTE DE CERFS”
17h 23h
Bureau Montagne Nature, Pyrénées 2000
Dès 6 ans.
Tarifs 43€ / adulte. 34€ / enfant de 6 à 12 ans.
Inscription auprès de Montagne Nature Pyrénées (06 12 51 88 66). Limité à 12 personnes.
Une randonnée en balcon, entre coucher de soleil et nuit étoilée… Un moment propice pour croiser cerfs et biches.
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33 Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 12 51 88 66 

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English :

SUNSET HIKE ON THE DEER TRAIL ?
5:00 p.m. 11:00 p.m.
Montagne Nature Office, Pyr%E9n%E9es 2000
Ages 6 and up.
Prices: 43? / adult. 34? / child ages 6–12.
Register with Montagne Nature Pyrénées (06 12 51 88 66). Limited to 12 people.
A hike along the ridgeline, from sunset to a starry night? The perfect time to spot deer and does.

L’événement RANDO SOLEIL COUCHANT SUR LA PISTE DES CERFS Bolquère a été mis à jour le 2026-06-25 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000

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