RANDO SOLEIL COUCHANT SUR LA PISTE DES CERFS Bolquère mardi 28 juillet 2026.

Bolquère

RANDO SOLEIL COUCHANT SUR LA PISTE DES CERFS

33 Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère Pyrénées-Orientales

Tarif : – – 43

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 17:00:00

fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :

2026-07-28

RANDO SOLEIL COUCHANT “SUR LA PISTE DE CERFS”

17h 23h

Bureau Montagne Nature, Pyrénées 2000

Dès 6 ans.

Tarifs 43€ / adulte. 34€ / enfant de 6 à 12 ans.

Inscription auprès de Montagne Nature Pyrénées (06 12 51 88 66). Limité à 12 personnes.

Une randonnée en balcon, entre coucher de soleil et nuit étoilée… Un moment propice pour croiser cerfs et biches.

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33 Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 12 51 88 66

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English :

SUNSET HIKE ON THE DEER TRAIL ?

5:00 p.m. 11:00 p.m.

Montagne Nature Office, Pyr%E9n%E9es 2000

Ages 6 and up.

Prices: 43? / adult. 34? / child ages 6–12.

Register with Montagne Nature Pyrénées (06 12 51 88 66). Limited to 12 people.

A hike along the ridgeline, from sunset to a starry night? The perfect time to spot deer and does.

L’événement RANDO SOLEIL COUCHANT SUR LA PISTE DES CERFS Bolquère a été mis à jour le 2026-06-25 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000