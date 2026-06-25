UN ÉTÉ EN MUSIQUES À BOLQUÈRE- TRIBUTE BALAVOINE EXPERIENCE Bolquère
mercredi 29 juillet 2026 · Bolquère
Informations pratiques
Bolquère
UN ÉTÉ EN MUSIQUES À BOLQUÈRE- TRIBUTE BALAVOINE EXPERIENCE
Place Guy Male Bolquère Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 –
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
UN ÉTÉ EN MUSIQUES À BOLQUÈRE
21h
Salle des fêtes, Bolquère village
Plongez dans un voyage musical émouvant et puissant, porté par l’héritage intemporel de Daniel Balavoine, l’une des voix les plus marquantes de la chanson française. Ce n’est pas seulement un concert tribute, c’est une immersion dans un univers musical qui transcende les époques.
Informations et réservations 04.68.30.12.42
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Place Guy Male Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42
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English :
A MUSICAL EVENT IN BOLQUÈRE
9:00 p.m.
Salle des fêtes, Bolquère village
Embark on a moving and powerful musical journey, inspired by the timeless legacy of Daniel Balavoine, one of the most iconic voices in French music. This isn’t just a tribute concert—it’s an immersion into a musical world that transcends the ages.
Information and reservations: 04.68.30.12.42
L’événement UN ÉTÉ EN MUSIQUES À BOLQUÈRE- TRIBUTE BALAVOINE EXPERIENCE Bolquère a été mis à jour le 2026-06-25 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000
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