Informations pratiques

Bolquère

UN ÉTÉ EN MUSIQUES À BOLQUÈRE- TRIBUTE BALAVOINE EXPERIENCE

Place Guy Male Bolquère Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 –

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

UN ÉTÉ EN MUSIQUES À BOLQUÈRE

21h

Salle des fêtes, Bolquère village

Plongez dans un voyage musical émouvant et puissant, porté par l’héritage intemporel de Daniel Balavoine, l’une des voix les plus marquantes de la chanson française. Ce n’est pas seulement un concert tribute, c’est une immersion dans un univers musical qui transcende les époques.

Informations et réservations 04.68.30.12.42

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Place Guy Male Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42

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English :

A MUSICAL EVENT IN BOLQUÈRE

9:00 p.m.

Salle des fêtes, Bolquère village

Embark on a moving and powerful musical journey, inspired by the timeless legacy of Daniel Balavoine, one of the most iconic voices in French music. This isn’t just a tribute concert—it’s an immersion into a musical world that transcends the ages.

Information and reservations: 04.68.30.12.42

L’événement UN ÉTÉ EN MUSIQUES À BOLQUÈRE- TRIBUTE BALAVOINE EXPERIENCE Bolquère a été mis à jour le 2026-06-25 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000