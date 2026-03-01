Musi’contes Bibliothèque Drefféac
Musi’contes Bibliothèque Drefféac samedi 23 mai 2026.
Musi’contes
Bibliothèque 1 rue des tilleuls Drefféac Loire-Atlantique
Début : 2026-05-23 11:00:00
Samedi 23 mai à 11h, à la bibliothèque de Drefféac
Venez écouter des histoires lues à haute voix, dans une ambiance sonore créée et jouée par les élèves des classes de violon (Rodolphe Gault) et de cor (Christophe Racé)
Gratuit, sur réservation à la bibliothèque au 02 40 17 60 54
Organisation Ecole de musique intercommunale
02 40 88 07 06 .
Bibliothèque 1 rue des tilleuls Drefféac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
