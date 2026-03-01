Musi’contes Bibliothèque Drefféac

Musi’contes

Bibliothèque 1 rue des tilleuls Drefféac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-23 11:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Musi’contes

Samedi 23 mai à 11h, à la bibliothèque de Drefféac

Venez écouter des histoires lues à haute voix, dans une ambiance sonore créée et jouée par les élèves des classes de violon (Rodolphe Gault) et de cor (Christophe Racé)

Gratuit, sur réservation à la bibliothèque au 02 40 17 60 54

Organisation Ecole de musique intercommunale

02 40 88 07 06 .

Bibliothèque 1 rue des tilleuls Drefféac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Musi’contes Drefféac a été mis à jour le 2026-03-01 par ADT44