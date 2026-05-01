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Apérock concert Drefféac

Apérock concert Drefféac vendredi 22 mai 2026.

Adresse : Espace culturel et sportif

Ville : 44530 Drefféac

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Drefféac

Apérock concert

Espace culturel et sportif Drefféac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22 18:30:00

Date(s) :
2026-05-22

L’association Accords partagés vous propose un APEROCK CONCERT.

Le rendez-vous musical à ne pas manquer !
L’association des groupes Chill Hit Back et Accords Partagés vous promettent une immersion totale dans l’univers du pop-rock.
Entrée libre
Bar et grignotage

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Espace culturel et sportif Drefféac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Apérock concert Drefféac a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44

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