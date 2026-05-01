Drefféac

Apérock concert

Espace culturel et sportif Drefféac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22 18:30:00

Date(s) :

2026-05-22

L’association Accords partagés vous propose un APEROCK CONCERT.

Le rendez-vous musical à ne pas manquer !

L’association des groupes Chill Hit Back et Accords Partagés vous promettent une immersion totale dans l’univers du pop-rock.

Entrée libre

Bar et grignotage

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Espace culturel et sportif Drefféac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Apérock concert Drefféac a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44