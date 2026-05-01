Apérock concert Drefféac
Apérock concert Drefféac vendredi 22 mai 2026.
Drefféac
Apérock concert
Espace culturel et sportif Drefféac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22 18:30:00
Date(s) :
2026-05-22
L’association Accords partagés vous propose un APEROCK CONCERT.
Le rendez-vous musical à ne pas manquer !
L’association des groupes Chill Hit Back et Accords Partagés vous promettent une immersion totale dans l’univers du pop-rock.
Entrée libre
Bar et grignotage
.
Espace culturel et sportif Drefféac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Apérock concert Drefféac a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
À voir aussi à Drefféac (Loire-Atlantique)
- Soirée Années 90-2000 Théâtre de verdure Drefféac 16 mai 2026
- Musi’contes Bibliothèque Drefféac 23 mai 2026
- Randonnée solidaire Drefféac 30 mai 2026