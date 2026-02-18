Soirée St Patrick Rue du stade Drefféac
Soirée St Patrick Rue du stade Drefféac samedi 7 mars 2026.
Soirée St Patrick
Rue du stade Espace culturel et sportif Drefféac Loire-Atlantique
Soirée de la St Patrick
le samedi 7 mars de 18h à 00h30, à l’espace culturel de Drefféac
Musique, bières, danses et animations avec le groupe Full Moon
Restauration sur place
Fish and chips ou chicken and chips
Boisson d’la blonde, d’la brune, IPA, du soft sur place
Possibilité de réserver son repas
https://www.payasso.fr/association-dreffolies/saint-patrick
Organisation Dreffolies 06 82 71 35 75
dreffolies@gmail.com .
Rue du stade Espace culturel et sportif Drefféac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
English :
