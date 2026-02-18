Soirée St Patrick Rue du stade Drefféac

Soirée St Patrick

Rue du stade Espace culturel et sportif Drefféac Loire-Atlantique

Début : 2026-03-07 18:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Soirée de la St Patrick

le samedi 7 mars de 18h à 00h30, à l’espace culturel de Drefféac

Musique, bières, danses et animations avec le groupe Full Moon

Restauration sur place

Fish and chips ou chicken and chips

Boisson d’la blonde, d’la brune, IPA, du soft sur place

Possibilité de réserver son repas

Lien ci dessous

https://www.payasso.fr/association-dreffolies/saint-patrick

Organisation Dreffolies 06 82 71 35 75

dreffolies@gmail.com .

Organisation Dreffolies 06 82 71 35 75
dreffolies@gmail.com

