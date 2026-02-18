Soirée St Patrick Rue du stade Drefféac

Rue du stade Espace culturel et sportif Drefféac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Début : 2026-03-07 18:00:00
2026-03-07

Soirée de la St Patrick 
le samedi 7 mars de 18h à 00h30, à l’espace culturel de Drefféac 

Musique, bières, danses et animations avec le groupe Full Moon 

Restauration sur place  
Fish and chips ou chicken and chips 
Boisson d’la blonde, d’la brune, IPA, du soft sur place 

Possibilité de réserver son repas 
Lien ci dessous  
https://www.payasso.fr/association-dreffolies/saint-patrick

Organisation Dreffolies 06 82 71 35 75
dreffolies@gmail.com   .

+33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

English :

