Musik Europa Breizh Concerts baroques 2026 Église Saint-Hilaire Clohars-Fouesnant

Clohars-Fouesnant

Musik Europa Breizh Concerts baroques 2026

Église Saint-Hilaire Venelle de l’Église Clohars-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:00:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Dans le cadre de Musik Europa Breizh des concerts professionnels de musique baroque accessibles à tous dans le pays de Lorient et le sud-Finistère, ainsi que des propositions de musique environnementale et d’improvisation libre.

Au programme à Clohars-Fouesnant Baroque Méditerranée

Avez-vous déjà entendu un Oud et un clavecin ensemble ? c’est une rencontre peu commune à laquelle nous vous convions. Abdou Ouardi, grand joueur de oud marocain nous fait la joie de venir jusqu’à nous ! Challenge accepté par Jérôme Brodin les deux instruments à cordes pincées proposeront un mélange de musiques arabo-andalouses et de musiques baroques, qui finalement ne sont peut-être pas si éloignées.

Abdou Ouardi, oud

Jérôme Brodin, clavecin

mardi 26 mai, 20h, église de Clohars-Fouesnant

mercredi 27 mai, 20h, chapelle de Lomener

jeudi 28 mai, 20h, salle Artimon, Locmiquélic .

Église Saint-Hilaire Venelle de l’Église Clohars-Fouesnant 29950 Finistère Bretagne +33 6 03 64 95 69

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English : Musik Europa Breizh Concerts baroques 2026

L’événement Musik Europa Breizh Concerts baroques 2026 Clohars-Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-05 par OT FOUESNANT LES GLENAN