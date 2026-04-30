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Troc & Puces solidaire Cap Rose Complexe Sportif Clohars-Fouesnant

Troc & Puces solidaire Cap Rose Complexe Sportif Clohars-Fouesnant dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Complexe Sportif

Adresse : 9 Hent Kastell

Ville : 29950 Clohars-Fouesnant

Département : Finistère

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Clohars-Fouesnant

Troc & Puces solidaire Cap Rose

Complexe Sportif 9 Hent Kastell Clohars-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:30:00
fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :
2026-06-14

Cette manifestation extérieure est organisée par l’association CAP ROSE.
Restauration sur place (boissons chaudes et fraîches, viennoiseries, crêpes, hot dogs).
Bulletin à télécharger sur le site internet   .

Complexe Sportif 9 Hent Kastell Clohars-Fouesnant 29950 Finistère Bretagne  

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English : Troc & Puces solidaire Cap Rose

L’événement Troc & Puces solidaire Cap Rose Clohars-Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-30 par OT FOUESNANT LES GLENAN