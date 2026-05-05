Musik Europa Breizh Concerts baroques 2026 Église Saint-Hilaire Clohars-Fouesnant
Musik Europa Breizh Concerts baroques 2026 Église Saint-Hilaire Clohars-Fouesnant dimanche 11 octobre 2026.
Clohars-Fouesnant
Musik Europa Breizh Concerts baroques 2026
Église Saint-Hilaire Venelle de l’Église Clohars-Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 17:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Dans le cadre de Musik Europa Breizh des concerts professionnels de musique baroque accessibles à tous dans le pays de Lorient et le sud-Finistère, ainsi que des propositions de musique environnementale et d’improvisation libre.
Au programme à Clohars-Fouesnant Maestras femmes compositrices
Souvent invisibilisées ou effacées, les femmes musiciennes et compositrices de l’époque baroque ont eu un rôle musical important et nous ont laissé un magnifique répertoire qui mérite tous les honneurs. Julia Barat au chant, Arthur Soulès au violon et Jérôme Brodin au clavecin vous proposent un programme autour d’oeuvres d’Elisabeth Jacquet de la Guerre, grande compositrice française du milieu baroque et de Barbara Strozzi, chanteuse et compositrice italienne du 17ème siècle. Vous entendrez des cantates sacrées et profanes ainsi que de la musique purement instrumentale.
Julia Barat, soprano
Arthur Soulès, violon
Jérôme Brodin, clavecin
jeudi 8 octobre, 20h, chapelle de Lomener
vendredi 9 octobre, 20h, salle Artimon, Locmiquélic
dimanche 11 octobre, 17h, église de Clohars-Fouesnant .
Église Saint-Hilaire Venelle de l’Église Clohars-Fouesnant 29950 Finistère Bretagne +33 6 03 64 95 69
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English : Musik Europa Breizh Concerts baroques 2026
L’événement Musik Europa Breizh Concerts baroques 2026 Clohars-Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-05 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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