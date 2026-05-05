Musik Europa Breizh Concerts baroques 2026 Église Saint-Hilaire Clohars-Fouesnant

Clohars-Fouesnant

Musik Europa Breizh Concerts baroques 2026

Église Saint-Hilaire Venelle de l’Église Clohars-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 17:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Dans le cadre de Musik Europa Breizh des concerts professionnels de musique baroque accessibles à tous dans le pays de Lorient et le sud-Finistère, ainsi que des propositions de musique environnementale et d’improvisation libre.

Au programme à Clohars-Fouesnant Maestras femmes compositrices

Souvent invisibilisées ou effacées, les femmes musiciennes et compositrices de l’époque baroque ont eu un rôle musical important et nous ont laissé un magnifique répertoire qui mérite tous les honneurs. Julia Barat au chant, Arthur Soulès au violon et Jérôme Brodin au clavecin vous proposent un programme autour d’oeuvres d’Elisabeth Jacquet de la Guerre, grande compositrice française du milieu baroque et de Barbara Strozzi, chanteuse et compositrice italienne du 17ème siècle. Vous entendrez des cantates sacrées et profanes ainsi que de la musique purement instrumentale.

Julia Barat, soprano

Arthur Soulès, violon

Jérôme Brodin, clavecin

jeudi 8 octobre, 20h, chapelle de Lomener

vendredi 9 octobre, 20h, salle Artimon, Locmiquélic

dimanche 11 octobre, 17h, église de Clohars-Fouesnant .

Église Saint-Hilaire Venelle de l’Église Clohars-Fouesnant 29950 Finistère Bretagne +33 6 03 64 95 69

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English : Musik Europa Breizh Concerts baroques 2026

L’événement Musik Europa Breizh Concerts baroques 2026 Clohars-Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-05 par OT FOUESNANT LES GLENAN