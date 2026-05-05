Musik Europa Breizh Concerts baroques 2026 Église Saint-Hilaire Clohars-Fouesnant

Clohars-Fouesnant

Musik Europa Breizh Concerts baroques 2026

Église Saint-Hilaire Venelle de l’Église Clohars-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Dans le cadre de Musik Europa Breizh des concerts professionnels de musique baroque accessibles à tous dans le pays de Lorient et le sud-Finistère, ainsi que des propositions de musique environnementale et d’improvisation libre.

Au programme à Clohars-Fouesnant Trompette au naturel

Ce sont deux instruments que nous souhaitions vous faire découvrir depuis longtemps la trompette naturelle et le cor naturel se montrent enfin dans nos concerts ! Ce sont les ancêtres de la trompette et du cor moderne, à une époque où le piston n’avait pas encore été inventé. Nous avons la grande chance d’accueillir Joël Lahens, grand virtuose des cuivres qui va nous faire découvrir le son parfois velouté, parfois éclatant de ces deux instruments. Accompagné de Bernadette Charbonnier au violon, Olivia Gutherz au violoncelle et Jérôme Brodin au clavecin, ils nous proposent des œuvres de Bach, Finger, Mouret et beaucoup d’autres pour un voyage musical envoûtant.

Joël Lahens, trompette naturelle

Bernadette Charbonnier, violon

Olivia Gutherz, violoncelle

Jérôme Brodin, clavecin/orgue

jeudi 9 juillet, 20h, salle Artimon, Locmiquélic

vendredi 10 juillet, 20h, chapelle de Lomener

samedi 11 juillet, 20h, église de Clohars-Fouesnant .

Église Saint-Hilaire Venelle de l’Église Clohars-Fouesnant 29950 Finistère Bretagne +33 6 03 64 95 69

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English : Musik Europa Breizh Concerts baroques 2026

L’événement Musik Europa Breizh Concerts baroques 2026 Clohars-Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-05 par OT FOUESNANT LES GLENAN