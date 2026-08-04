“Musik hall” Association Pro Musica (musique baroque) Médiathèque de Guingamp Guingamp

Informations pratiques

Guingamp

“Musik hall” Association Pro Musica (musique baroque)

Médiathèque de Guingamp 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Mosaïque baroque mise en valeur du répertoire baroque avec des pièces de Telemann, Haendel, Vivaldi, Blavet, Gasparini, Croft et Elisabeth Jacquet de la Guerre. Gratuit tout public. Le hall du Centre Culturel de la ville de Guingamp se transforme le mercredi ou le samedi en lieu de spectacle où artistes amateurs ou professionnels peuvent exprimer leur talent. Inscriptions auprès de la Médiathèque au 02 96 44 06 60. Organisation Médiathèque/ Ecole de Musique Guingamp-Paimpol Agglomération .

Médiathèque de Guingamp 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60

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English :

L’événement “Musik hall” Association Pro Musica (musique baroque) Guingamp a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol