Musika Exposition Artistique et Musicale Benoîterie Arbonne

Arbonne

Musika Exposition Artistique et Musicale

Benoîterie 6 Place Harrismendi Arbonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 21:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Ce week-end, pour fêter la musique, exposition et musiciens seront au rendez-vous.

Vernissage et concert auront lieu le 19 juin à partir de 18h !

Entrée libre. .

Benoîterie 6 Place Harrismendi Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@topaketak.fr

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English : Musika Exposition Artistique et Musicale

L’événement Musika Exposition Artistique et Musicale Arbonne a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque