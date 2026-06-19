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Musika Exposition Artistique et Musicale Benoîterie Arbonne

Musika Exposition Artistique et Musicale Benoîterie Arbonne

Musika Exposition Artistique et Musicale Benoîterie Arbonne vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Benoîterie

Adresse : 6 Place Harrismendi

Ville : 64210 Arbonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Arbonne

Musika Exposition Artistique et Musicale

Benoîterie 6 Place Harrismendi Arbonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 21:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Ce week-end, pour fêter la musique, exposition et musiciens seront au rendez-vous.
Vernissage et concert auront lieu le 19 juin à partir de 18h !
Entrée libre.   .

Benoîterie 6 Place Harrismendi Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@topaketak.fr

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English : Musika Exposition Artistique et Musicale

L’événement Musika Exposition Artistique et Musicale Arbonne a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque

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