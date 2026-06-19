Musika Exposition Artistique et Musicale Benoîterie Arbonne
Musika Exposition Artistique et Musicale Benoîterie Arbonne samedi 20 juin 2026.
Arbonne
Musika Exposition Artistique et Musicale
Benoîterie 6 Place Harrismendi Arbonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Ce week-end, pour fêter la musique, exposition et musiciens seront au rendez-vous.
Vernissage et concert auront lieu le 19 juin à partir de 18h !
Entrée libre. .
Benoîterie 6 Place Harrismendi Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@topaketak.fr
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English : Musika Exposition Artistique et Musicale
L’événement Musika Exposition Artistique et Musicale Arbonne a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque