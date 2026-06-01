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Musique à l’école | Ecole Harouys, Conservatoire de Nantes, Nantes

Musique à l’école | Ecole Harouys, Conservatoire de Nantes, Nantes

Musique à l’école | Ecole Harouys, Conservatoire de Nantes, Nantes lundi 29 juin 2026.

Lieu : Conservatoire de Nantes

Adresse : 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Tarif : Entrée libre sans réservation

Musique à l’école | Ecole Harouys Lundi 29 juin, 19h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Entrée libre sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-29T19:00:00+02:00 – 2026-06-29T19:45:00+02:00
Fin : 2026-06-29T19:00:00+02:00 – 2026-06-29T19:45:00+02:00

Spectacle de l’école Harouys, dans le cadre du projet musical mené tout au long de l’année scolaire avec les enseignants de l’école et du Conservatoire.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
Spectacle de l’Ecole Harouys, dans le cadre du projet musical mené tout au long de l’année scolaire avec les enseignants de l’école et du Conservatoire. musique_ecole

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