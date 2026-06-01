Musique à l’école | Ecole Harouys, Conservatoire de Nantes, Nantes

Musique à l’école | Ecole Harouys Lundi 29 juin, 19h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Entrée libre sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-29T19:00:00+02:00 – 2026-06-29T19:45:00+02:00

Fin : 2026-06-29T19:00:00+02:00 – 2026-06-29T19:45:00+02:00

Spectacle de l’école Harouys, dans le cadre du projet musical mené tout au long de l’année scolaire avec les enseignants de l’école et du Conservatoire.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Spectacle de l’Ecole Harouys, dans le cadre du projet musical mené tout au long de l’année scolaire avec les enseignants de l’école et du Conservatoire. musique_ecole