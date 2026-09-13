Musique à petits pas à la Bibliothèque de la Cité, Bibliothèque de la Cité, Genève

Informations pratiques

Musique à petits pas à la Bibliothèque de la Cité 16 septembre 2026 – 27 janvier 2027, certains mercredis Bibliothèque de la Cité

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T10:15:00+02:00 – 2026-09-16T11:00:00+02:00

Fin : 2027-01-27T10:15:00+01:00 – 2027-01-27T11:00:00+01:00

Profitez d’un moment ludique pour découvrir les sons et les comptines avec vos enfants. Des petits instruments seront à leur disposition pour bouger au son de la musique.

Pour les tous petits (18 mois à 4 ans) avec une personne accompagnante (parent, grand-parent, nounou…)

Gratuit, sur inscription

Chaque session de Musique à petits-pas aborde une thématique différente :

16/09/2026 : La météo

23/09/2026 : Animaux – Les oiseaux

30/09/2026 : Le corps humain

07/10/2026 : La forêt

28/10/2026 : Animaux – Les reptiles

04/11/2026 : Le jour et la nuit

11/11/2026 : L’alimentation

18/11/2026 : Animaux – Les petites bêtes

25/11/2026 : La météo

02/12/2026 : Animaux qui hibernent

09/12/2026 : Noël

20/01/2027 : Le corps humain

27/01/2027 : La forêt

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/permalink/PN-ababc02f-05f5-431a-a9d9-65779ca7a2c9 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

Éveil musical pour les tous-petits

DR