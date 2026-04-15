Musique à Pont-Rouge I Le Thierryble, Place de Pont-Rouge, Genève

Musique à Pont-Rouge I Le Thierryble Mercredi 17 juin, 18h30 Place de Pont-Rouge

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T18:30:00+02:00 – 2026-06-17T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-17T18:30:00+02:00 – 2026-06-17T19:30:00+02:00

Le Thierryble offre des textes en français dans un rock revisité très inspiré par les années 60 et 70. Les guitares électriques laissent la place au violoncelle, voix et piano pour des textes doux-amers avec une touche de poésie. De son obsession pour le talent de Sophie Marceau, aux paranoïas personnelles, le Thierryble nous fait voyager dans son univers teinté de Pink Floyd,Beatles ou Genesis tout en racontant sa vision du monde parfois fantasmée mais cruellement réaliste.

Durée : 1h

Distribution

Voix, Piano, Compositions : Thierry Courlet

Violoncelle, arrangements : Vartan Baonian

Choeur, percussion : Maëllie

Le Thierryble

Musique à Pont-Rouge et l’association FA-MI

La Ville de Lancy soutient l’association FA-MI pour la programmation musicale de Pont-Rouge avec son camion-scène itinérant, le « 20 mille lieux ». Inventé en 2021 par Guillaume Pidancet, Iris Barbey et Tom Mendy, pour faire circuler la culture dans les communes genevoises, cet espace mobile et écoresponsable se dédie à la création artistique sous toutes ses formes. La culture s’offre ainsi aux lancéennes et lancéens en s’invitant près de chez eux avec une programmation résolument locale.

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Concert I Rock I Tout public

DR