Musique à Pont-Rouge I Swing de fou, Place de Pont-Rouge, Genève

Musique à Pont-Rouge I Swing de fou Mercredi 3 juin, 18h30 Place de Pont-Rouge

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T18:30:00+02:00 – 2026-06-03T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-03T18:30:00+02:00 – 2026-06-03T19:30:00+02:00

Swing de Fou est un orchestre à géométrie variable qui joue depuis une quinzaine d’années du jazz new-orleans.

De ce jazz des origines, il garde le rapport festif à la rue et à ses processions, un penchant pour des arrangements capables de tirer des larmes et le goût des improvisations collectives.

Pourtant, ces musiciens ont décidé de ne pas s’enfermer dans un respect poussiéreux d’un style ou d’une supposée manière juste de jouer un répertoire constitué de morceaux des années1910 à 1930. Avec son projet « The New-Orleanizators », Swing de Fou, orchestre de son époque ne voulant pas mettre des oeillères à ses oreilles, a décidé qu’il ne suffisait pas de tourner le dos au jazz qui avait suivi l’âge d’or du new-orleans, mais qu’il se devait de le new-orléaniser, et même en dehors de ce territoire là : par exemple avec la pop anglaise et « The Beatles » ou la chanson italienne et française comme L’été indien .

Durée : 1h

Distribution

Saxophones : Yohan Jacquier

Trompette : Nicolas Grimm

Trombone : Jérôme Gautschi

Banjo : Ariel Garcia

Tuba : Joël Musy

Batterie : Luc Ramu

L’été indien

Musique à Pont-Rouge et l’association FA-MI

La Ville de Lancy soutient l’association FA-MI pour la programmation musicale de Pont-Rouge avec son camion-scène itinérant, le « 20 mille lieux ». Inventé en 2021 par Guillaume Pidancet, Iris Barbey et Tom Mendy, pour faire circuler la culture dans les communes genevoises, cet espace mobile et écoresponsable se dédie à la création artistique sous toutes ses formes. La culture s’offre ainsi aux lancéennes et lancéens en s’invitant près de chez eux avec une programmation résolument locale.

Place de Pont-Rouge Lancy Pont-Rouge Genève 1212 Petit-Lancy Genève [{« data »: {« author »: « Swing de Fou », « cache_age »: 86400, « description »: « L’u00e9tu00e9 indien (Toto Cutugno, Vito Pallavicini)nVersion Jazz New-Orlu00e9ans interpru00e9tu00e9 par Swing de FounnAvec :nnNicolas Grimm ; trompettenLaurent Waeber ; saxophone altonJu00e9ru00f4me Gautschi ; trombone et montage vidu00e9onAriel Garcia ; banjo et mixage sonnJou00ebl Musy ; tubanLuc Ramu ; batteriennswingdefou.ch », « type »: « video », « title »: « L’eu0301teu0301 indien – Swing de fou », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/onmf45O4e5E/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=onmf45O4e5E », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC99Sf0zAWHbj85Phe3FeeHg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=onmf45O4e5E »}]

Concert I Jazz new-orleans I Tout public

DR