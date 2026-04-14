Musique à Pont-Rouge I TGM2F, Place de Pont-Rouge, Genève
Musique à Pont-Rouge I TGM2F, Place de Pont-Rouge, Genève mercredi 19 août 2026.
Musique à Pont-Rouge I TGM2F Mercredi 19 août, 18h30 Place de Pont-Rouge
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T18:30:00+02:00 – 2026-08-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-19T18:30:00+02:00 – 2026-08-19T19:30:00+02:00
Lancy en été
Tout public
Durée : 1h
Ta grand-mère et deux flûtes est un ensemble qui a commencé comme une fanfare minimaliste, inspiré par la peinture et les vieilles cassettes de musiques électroniques sa musique a évolué du swing à la musique méditative en passant par le twist, l’afro beat et la musique balkanique. Le groupe se produit autant en acoustique qu’en format électrique.
L’histoire de ta grand-mère est une longue histoire de famille à écouter au coin du feu avec du temps devant soi car la famille n’a de cesse de s’agrandir, à chaque nouvel album.
https://www.instagram.com/tgm2fmusic/
Musique à Pont-Rouge et l’association FA-MI
La Ville de Lancy soutient l’association FA-MI pour la programmation musicale de Pont-Rouge avec son camion-scène itinérant, le « 20 mille lieux ». Inventé en 2021 par Guillaume Pidancet, Iris Barbey et Tom Mendy, pour faire circuler la culture dans les communes genevoises, la culture s’offre ainsi aux lancéennes et lancéens en s’invitant prés de chez eux avec une programmation résolument locale.
Distribution
Contrebasse, voix : Tom Mendy
Saxophone, eﬀets : Christophe Turchi
Clarinette basse, eﬀets : Jonathan Delachaux
Percussion, flûte, beatbox : Mathias Froelicher
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Concert I Latin Folk Contemporain
DR
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