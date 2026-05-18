Musique ancienne | L’aventure baroque d’un rhinocéros Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 16:00 – 17:30

Gratuit : oui Gratuit, billetterie en ligne 1 mois avant l’événement.

1 rhinocéros, 2 enfants, 5 pays explorés lors d’un voyage extraordinaire dans l’Europe baroque.À partir d’événements historiques marquants ou insolites, les élèves du département de musique ancienne du Conservatoire de Nantes vous font découvrir les musiques, l’art et les cultures de l’Europe baroque.Venez découvrir l’étrange extraordinaire voyage de Clara, le rhinocéros, dans un spectacle créé par et avec la participation des élèves du département de musique ancienne du Conservatoire de Nantes, en collaboration avec le cursus voix et l’orchestre à cordes du deuxième cycle.Enseignants : Jean-David Burki, Pascale Garcia, Michel Bourcier, Laure Vovart, Léonor Leprêtre, François Girard.

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr



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