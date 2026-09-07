Musique au château, Les vignerons de Tornac, Tornac

Informations pratiques

Musique au château Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Les vignerons de Tornac Gard

Sur réservation – Billetterie : Les Vignerons de Tornac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les élèves du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Maurice André – site Clara d’Anduze proposent un moment musical exceptionnel par quatre interventions, au cours de la visite commentée et théâtralisée dans le parc du château.

L’ensemble, composé de flûtistes et de violonistes, interprétera des œuvres emblématiques du répertoire baroque mettant à l’honneur des extraits des Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi, et la célèbre Sarabande de Georg Friedrich Haendel.

Les élèves feront ainsi dialoguer le patrimoine musical avec le patrimoine historique.

Classes de : Françoise Favier, flûtes – Vanessa Lefebvre, violon

Les vignerons de Tornac 712 Rte de Quissac, 30140 Tornac Tornac 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 81 31 »}]

Visites théâtralisées, commentées, en musique (2 départs de la cave coopérative : Les Vignerons de Tornac) visites commentées théâtralisées ensemble flûtes et violons