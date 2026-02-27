Musique au Musée ! Claracq
Musique au Musée !
Route du Château Claracq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
2026-03-25
Visite musicale et commentée ! Le musée accueille la classe de flûte traversière de l’école de musique intercommunale. .
Route du Château Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69
