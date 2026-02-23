Musique aux Mirabelles Hannonville-sous-les-Côtes

Musique aux Mirabelles

Étangs du Longeau Hannonville-sous-les-Côtes Meuse

Récital Classique/Jazz

Lucienne Renaudin-Vary, Julie Cherrier-Hoffmann & Frédéric Chaslin.

Un voyage musical inédit où les frontières s’effacent entre la musique classique et le jazz. La trompette flamboyante de Lucienne Renaudin-Vary, l’élégance pianistique et l’improvisation de Frédéric Chaslin, la voix lumineuse de Julie Cherrier-Hoffmann trois artistes au croisement des styles, réunis pour inventer un dialogue entre deux univers que tout rapproche dans un même souffle poétique.

Au programme, des oeuvres emblématiques revisitées, des pages de Ravel, Gershwin, Bernstein, Chaslin ou Poulenc qui s’habillent de nouvelles couleurs, mais aussi des standards de jazz dialoguant avec la mélodie française.

Cette soirée sera enrichie par la présence des élèves danseurs du Conservatoire de Verdun, qui interpréteront une chorégraphie de Caroline Pichon, apportant une dimension visuelle et poétique supplémentaire à ce moment musical. Un moment où l’art de l’interprétation se mêle à celui de l’improvisation et du partage.Tout public

Étangs du Longeau Hannonville-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 3 29 89 33 28 musiqueauxmirabelles@gmail.com

English :

Classical/Jazz Recital

Lucienne Renaudin-Vary, Julie Cherrier-Hoffmann & Frédéric Chaslin.

An original musical journey where the boundaries between classical music and jazz are blurred. The flamboyant trumpet of Lucienne Renaudin-Vary, the pianistic elegance and improvisation of Frédéric Chaslin, the luminous voice of Julie Cherrier-Hoffmann: three artists at the crossroads of styles, coming together to invent a dialogue between two universes that come together in the same poetic breath.

On the program, emblematic works revisited, pages by Ravel, Gershwin, Bernstein, Chaslin or Poulenc dressed in new colors, but also jazz standards in dialogue with French melody.

The evening will be enriched by the presence of student dancers from the Verdun Conservatoire, who will perform a choreography by Caroline Pichon, adding a visual and poetic dimension to this musical moment. A moment where the art of interpretation blends with that of improvisation and sharing.

