Rétro camping Hannonville-sous-les-Côtes
Rétro camping Hannonville-sous-les-Côtes vendredi 26 juin 2026.
Hannonville-sous-les-Côtes
Rétro camping
Hannonville-sous-les-Côtes Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Retro camping sur le site des étangs du Longeaux.
Inscription avant le 10 mai 2026.Tout public
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Hannonville-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 6 86 50 32 18 retropassion.55@yahoo.com
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English :
Retro camping on the site of the Longeaux ponds.
Registration before May 10, 2026.
L’événement Rétro camping Hannonville-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-04-24 par MEUSE ATTRACTIVITE
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