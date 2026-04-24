Hannonville-sous-les-Côtes

Rétro camping

Hannonville-sous-les-Côtes Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Retro camping sur le site des étangs du Longeaux.

Inscription avant le 10 mai 2026.Tout public

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Hannonville-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 6 86 50 32 18 retropassion.55@yahoo.com

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English :

Retro camping on the site of the Longeaux ponds.

Registration before May 10, 2026.

L’événement Rétro camping Hannonville-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-04-24 par MEUSE ATTRACTIVITE