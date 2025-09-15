Musique « Constellations mélodiques » LOURDES Lourdes
Le duo Daïs vous invite à ses « Constellations mélodiques » le jeudi 12 février 2026 au Palais des Congrès de Lourdes à 20h30, dans le cadre de la saison culturelle 2025 2026.
Entre jazz et baroque, la rencontre d’une basse acoustique et d’un violoncelle donne naissance à une musique originale, hybride et métissée. Entre improvisations et héritages anciens, ça swingue, ça respire, ça rêve, ça voyage !
Les compositions de Nicolas Thevenin mêlent liberté, finesse et influences du monde entier pour offrir un concert sensible, à la croisée des genres et des émotions. Une alchimie délicate pour une exploration sonore, intime et sans frontières, comme un carnet de voyage aux accents d’ailleurs.
Susan Edward au violoncelle et Nicolas Thevenin à la basse acoustique.
À l’issue de la présentation, rencontrez les artistes, partagez vos impressions.
Tout public.
Durée 1h.15
Tarifs de 6 à 12€.
Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.
LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57 culture@ville-lourdes.com
English :
The Daïs duo invites you to its « Melodic Constellations » on Thursday February 12, 2026 at the Palais des Congrès in Lourdes at 8:30pm, as part of the 2025 2026 cultural season.
Between jazz and baroque, the meeting of an acoustic bass and a cello gives birth to an original, hybrid and mixed music. Between improvisations and ancient heritages, it swings, it breathes, it dreams, it travels!
Nicolas Thevenin’s compositions blend freedom, finesse and influences from all over the world to offer a sensitive concert at the crossroads of genres and emotions. A delicate alchemy for a sound exploration, intimate and without borders, like a travel diary with accents from elsewhere.
Susan Edward on cello and Nicolas Thevenin on acoustic bass.
After the presentation, meet the artists and share your impressions.
Open to all.
Duration 1h.15
Prices from 6 to 12?
For information and reservations, please contact us below.
German :
Das Duo Dais lädt Sie zu seinen « Constellations mélodiques » am Donnerstag, den 12. Februar 2026, im Palais des Congrès in Lourdes um 20:30 Uhr im Rahmen der Kultursaison 2025 2026 ein.
Zwischen Jazz und Barock entsteht aus der Begegnung eines akustischen Basses und eines Cellos eine originelle, hybride und gemischte Musik. Zwischen Improvisationen und altem Erbe swingt es, atmet es, träumt es, reist es!
Die Kompositionen von Nicolas Thevenin vereinen Freiheit, Finesse und Einflüsse aus der ganzen Welt zu einem sensiblen Konzert an der Schnittstelle von Genres und Emotionen. Eine delikate Alchemie für eine klangliche, intime und grenzenlose Erkundung, wie ein Reisetagebuch mit Akzenten aus anderen Ländern.
Susan Edward am Cello und Nicolas Thevenin am akustischen Bass.
Treffen Sie im Anschluss an die Präsentation die Künstler und tauschen Sie Ihre Eindrücke aus.
Für alle Altersgruppen.
Dauer: 1 Stunde 15 Minuten
Eintrittspreise von 6 bis 12?
Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.
Italiano :
Il duo Daïs vi invita alle sue « Constellations mélodiques » giovedì 12 febbraio 2026 al Palais des Congrès di Lourdes alle 20.30, nell’ambito della stagione culturale 2025-2026.
Tra jazz e barocco, l’incontro tra un basso acustico e un violoncello dà vita a una musica originale, ibrida e mista. Tra improvvisazioni e antichi patrimoni, oscilla, respira, sogna, viaggia!
Le composizioni di Nicolas Thevenin fondono libertà, finezza e influenze da tutto il mondo per offrire un concerto sensibile all’incrocio di generi ed emozioni. Una delicata alchimia per un’esplorazione sonora, intima e senza confini, come un diario di viaggio con accenti d’altrove.
Susan Edward al violoncello e Nicolas Thevenin al basso acustico.
Dopo la presentazione, incontrate gli artisti e condividete le vostre impressioni.
Aperto a tutti.
Durata 1h.15
Prezzi da 6 a 12?
Per informazioni e prenotazioni, contattateci all’indirizzo sottostante.
Espanol :
El dúo Daïs le invita a sus « Constelaciones melódicas » el jueves 12 de febrero de 2026 en el Palacio de Congresos de Lourdes a las 20.30 h, en el marco de la temporada cultural 2025 2026.
A caballo entre el jazz y el barroco, el encuentro de un bajo acústico y un violonchelo da lugar a una música original, híbrida y mestiza. Entre improvisaciones y herencias ancestrales, se balancea, respira, sueña, ¡viaja!
Las composiciones de Nicolas Thevenin mezclan libertad, delicadeza e influencias de todo el mundo para ofrecer un concierto sensible en la encrucijada de géneros y emociones. Una alquimia delicada para una exploración sonora, íntima y sin fronteras, como un diario de viaje con acentos de otros lugares.
Susan Edward al violonchelo y Nicolas Thevenin al bajo acústico.
Tras la presentación, conozca a los artistas y comparta sus impresiones.
Abierto a todos.
Duración 1h.15
Precios de 6 a 12?
Para información y reservas, póngase en contacto con nosotros en la dirección indicada más abajo.
