MUSIQUE DE CHAMBRE ORCHESTRE DE PICARDIE Amiens
MUSIQUE DE CHAMBRE ORCHESTRE DE PICARDIE Amiens mercredi 4 mars 2026.
MUSIQUE DE CHAMBRE ORCHESTRE DE PICARDIE
2 place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : 18 – 18 –
18
Tarif réduit adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 19:30:00
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Musique française du début du XXe siècle (programme en cours)
La musique de chambre française dans les premières décennies du XXe siècle a connu un rayonnement exceptionnel. Certains compositeurs comme Gabriel Fauré donnent leurs ultimes chefs-d’œuvre, tandis que l’esthétique nouvelle de Debussy et Ravel affirme sa prépondérance.
mercredi 4 à 19h30
Tarif B 18 .
2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement MUSIQUE DE CHAMBRE ORCHESTRE DE PICARDIE Amiens a été mis à jour le 2025-08-25 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS