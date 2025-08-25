MUSIQUE DE CHAMBRE ORCHESTRE DE PICARDIE Amiens

2026-03-04 19:30:00

2026-03-04

Musique française du début du XXe siècle (programme en cours)

La musique de chambre française dans les premières décennies du XXe siècle a connu un rayonnement exceptionnel. Certains compositeurs comme Gabriel Fauré donnent leurs ultimes chefs-d’œuvre, tandis que l’esthétique nouvelle de Debussy et Ravel affirme sa prépondérance.

mercredi 4 à 19h30

Tarif B 18 .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

