Musique & Dessin Versant Vivant Hésingue
mercredi 21 octobre 2026 · Hésingue
Informations pratiques
Hésingue
Musique & Dessin Versant Vivant
16 rue du 20 Novembre Hésingue Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-21 15:30:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Bercés par une musique organique et hypnotique, les êtres de la montagne s’endorment humains et animaux se retrouvent en rêve pour une trêve bienvenue.
Dans ce territoire commun, les échelles de temps et d’espace s’entremêlent et se confondent un battement d’aile dure une saison, les stalactites grandissent à vue d’œil, les arbres puisent leur sève à la lumière des étoiles.
Les liens qui unissent le vivant se révèlent, immémoriels, inattendus.
Dessin Emilie TARASCOU | Musique Simon KANSARA
Coproduction Espace Jéliote, Centre national de la Marionnette
Parc National des Pyrénées
Communauté de communes de la vallée d’Ossau
Dès 6 ans
Durée 45 minutes .
16 rue du 20 Novembre Hésingue 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 91 01 15 contact@lacometehesingue.fr
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English :
L’événement Musique & Dessin Versant Vivant Hésingue a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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