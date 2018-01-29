Musique en bibliothèque Bibliothèque des Batignolles Paris

La 19e édition de Musique en bibliothèque avec l’association Par ici la Scène vous propose en première partie de spectacle des duos de chants lyriques avec la pianiste, Ranna IHA et la soprano, Misaki SHIMPUKU (œuvres de Henri Sauguet et Jean-Philippe Rameau). En seconde partie, un récital de piano avec Yuhan LIN (œuvres de Jean-Sébastien Bach, Frédéric Chopin, Karol Szymanowski et Claude Debussy).

jeudi 29 janvier à 18h

salle bleue

sur inscription

Le jeudi 29 janvier 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-29T19:00:00+01:00

fin : 2026-01-29T20:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-29T18:00:00+02:00_2026-01-29T19:30:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque des Batignolles et trouvez le meilleur itinéraire

