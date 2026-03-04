Musique en famille 2026, Salle Christiane Granier, Hôtel Aymery, Viroflay, Viroflay

Musique en famille 2026 Samedi 14 mars, 15h00 Salle Christiane Granier, Hôtel Aymery, Viroflay Yvelines

Pour le plaisir de jouer, d’écouter et de partager ensemble et en famille sa passion pour la musique !

Trois ateliers et un concert de restitution sont proposés sur le site d'enseignement de Viroflay du CRR VGP.

Salle Christiane Granier, Hôtel Aymery, Viroflay 17 rue Jean Rey, 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France

Musique en famille 2026