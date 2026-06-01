MUSIQUE EN FÊTE • ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’ERNÉE Ernée
MUSIQUE EN FÊTE • ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’ERNÉE Ernée samedi 20 juin 2026.
Ernée
MUSIQUE EN FÊTE • ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’ERNÉE
L’Agora, Espace Louis Derbré Ernée Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-20 16:00:00
Date(s) :
2026-06-20
.
L’Agora, Espace Louis Derbré Ernée 53500 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 98 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement MUSIQUE EN FÊTE • ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’ERNÉE Ernée a été mis à jour le 2026-06-05 par Communauté de communes de l’Ernée