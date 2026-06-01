Ernée

MUSIQUE EN FÊTE • ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’ERNÉE

L’Agora, Espace Louis Derbré Ernée Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-06-20 16:00:00

Date(s) :

2026-06-20

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L’Agora, Espace Louis Derbré Ernée 53500 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 98 88

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English :

L’événement MUSIQUE EN FÊTE • ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’ERNÉE Ernée a été mis à jour le 2026-06-05 par Communauté de communes de l’Ernée