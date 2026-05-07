MUSIQUE EN KERCORB CORDES ET AMES Rivel
MUSIQUE EN KERCORB CORDES ET AMES Rivel dimanche 19 juillet 2026.
Rivel
MUSIQUE EN KERCORB CORDES ET AMES
Rivel Aude
Tarif : 12 – 12 – EUR
Supplément
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Musique en Kercorb Festival de musique classique
A 17h, dans la Chapelle Sainte Cécile, à découvrir
– CORDES ET AMES (quintet à cordes avec contrebasse ; Borodine et Dvorak)
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Rivel 11230 Aude Occitanie +33 6 20 71 20 94 resaconcertmek@outlook.fr
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English :
Musique en Kercorb Classical music festival
At 5pm, in the Chapelle Sainte Cécile, discover
– CORDES ET AMES (string quintet with double bass; Borodin and Dvorak)
L’événement MUSIQUE EN KERCORB CORDES ET AMES Rivel a été mis à jour le 2026-05-07 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises