Chalabre

MUSIQUE EN KERCORB DIVANO DROMENSA

Chalabre Aude

Tarif : 12 – 12 – EUR

Supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Musique en Kercorb Festival de musique classique

A 17h, à la maison du lac à Montbel, à découvrir

DIVANO DROMENSA (Cabaret Tsigane Jazz Manouche et chansons Tsiganes).

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Chalabre 11230 Aude Occitanie +33 4 68 69 32 17 resaconcertmek@outlook.fr

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English :

Musique en Kercorb Classical music festival

At 5pm, at the Maison du Lac in Montbel, discover

DIVANO DROMENSA (Gypsy cabaret Gypsy jazz and songs).

L’événement MUSIQUE EN KERCORB DIVANO DROMENSA Chalabre a été mis à jour le 2026-05-07 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises