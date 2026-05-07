MUSIQUE EN KERCORB DIVANO DROMENSA Chalabre
MUSIQUE EN KERCORB DIVANO DROMENSA Chalabre dimanche 16 août 2026.
Chalabre
MUSIQUE EN KERCORB DIVANO DROMENSA
Chalabre Aude
Tarif : 12 – 12 – EUR
Supplément
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Musique en Kercorb Festival de musique classique
A 17h, à la maison du lac à Montbel, à découvrir
DIVANO DROMENSA (Cabaret Tsigane Jazz Manouche et chansons Tsiganes).
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Chalabre 11230 Aude Occitanie +33 4 68 69 32 17 resaconcertmek@outlook.fr
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English :
Musique en Kercorb Classical music festival
At 5pm, at the Maison du Lac in Montbel, discover
DIVANO DROMENSA (Gypsy cabaret Gypsy jazz and songs).
L’événement MUSIQUE EN KERCORB DIVANO DROMENSA Chalabre a été mis à jour le 2026-05-07 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises
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