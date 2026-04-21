Chalabre

ENS LES FRUITS D’ÉTÉ AU CONSERVATOIRE OUVERT DE LA VOIE VERTE

Chalabre Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-29 12:30:00

Date(s) :

2026-08-29

15 km/Facile

Reine-Claude verte, pomme Pay bou, pêche Roussane de Rodez… Tout un patrimoine fruitier à découvrir et à goûter le long de la voie verte !

Réservation obligatoire par téléphone. 20 personnes max.

Apporter son vélo, casque et gilet fluorescent.

Dégustation de fruits.

Rendez-vous au parking de la voie verte

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Chalabre 11230 Aude Occitanie +33 7 77 77 95 02

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English :

15 km/Easy

Reine-Claude verte, pomme Pay bou, peach Roussane de Rodez… A whole fruit heritage to discover and taste along the greenway!

Reservations required by telephone. 20 people max.

Bring bike, helmet and fluorescent vest.

Fruit tasting.

Meet at the greenway parking lot

L’événement ENS LES FRUITS D’ÉTÉ AU CONSERVATOIRE OUVERT DE LA VOIE VERTE Chalabre a été mis à jour le 2026-04-21 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude