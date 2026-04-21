ENS LES FRUITS D’ÉTÉ AU CONSERVATOIRE OUVERT DE LA VOIE VERTE Chalabre
ENS LES FRUITS D’ÉTÉ AU CONSERVATOIRE OUVERT DE LA VOIE VERTE Chalabre samedi 29 août 2026.
Chalabre
ENS LES FRUITS D’ÉTÉ AU CONSERVATOIRE OUVERT DE LA VOIE VERTE
Chalabre Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 12:30:00
Date(s) :
2026-08-29
15 km/Facile
Reine-Claude verte, pomme Pay bou, pêche Roussane de Rodez… Tout un patrimoine fruitier à découvrir et à goûter le long de la voie verte !
Réservation obligatoire par téléphone. 20 personnes max.
Apporter son vélo, casque et gilet fluorescent.
Dégustation de fruits.
Rendez-vous au parking de la voie verte
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Chalabre 11230 Aude Occitanie +33 7 77 77 95 02
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English :
15 km/Easy
Reine-Claude verte, pomme Pay bou, peach Roussane de Rodez… A whole fruit heritage to discover and taste along the greenway!
Reservations required by telephone. 20 people max.
Bring bike, helmet and fluorescent vest.
Fruit tasting.
Meet at the greenway parking lot
L’événement ENS LES FRUITS D’ÉTÉ AU CONSERVATOIRE OUVERT DE LA VOIE VERTE Chalabre a été mis à jour le 2026-04-21 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude