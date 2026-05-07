MUSIQUE EN KERCORB ENSEMBLE VOCAL D’EST EN OUEST Chalabre
MUSIQUE EN KERCORB ENSEMBLE VOCAL D’EST EN OUEST Chalabre dimanche 26 juillet 2026.
Chalabre
MUSIQUE EN KERCORB ENSEMBLE VOCAL D’EST EN OUEST
Chalabre Aude
Tarif : 12 – 12 – EUR
Supplément
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Musique en Kercorb Festival de musique classique
A 17h, à la chapelle du Calvaire, à découvrir
– Ensemble Vocal D’EST EN OUEST (œuvres chorales sacrées et populaires d’Europe Orientale)
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Chalabre 11230 Aude Occitanie +33 4 68 69 32 17 resaconcertmek@outlook.fr
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English :
Musique en Kercorb Classical music festival
At 5pm, at the Chapelle du Calvaire, discover
– Ensemble Vocal D’EST EN OUEST (?uvres chorales sacrées et populaires d’Europe Orientale)
L’événement MUSIQUE EN KERCORB ENSEMBLE VOCAL D’EST EN OUEST Chalabre a été mis à jour le 2026-05-07 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises
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