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MUSIQUE EN KERCORB ENSEMBLE VOCAL D’EST EN OUEST Chalabre

MUSIQUE EN KERCORB ENSEMBLE VOCAL D’EST EN OUEST Chalabre

MUSIQUE EN KERCORB ENSEMBLE VOCAL D’EST EN OUEST Chalabre dimanche 26 juillet 2026.

Ville : 11230 Chalabre

Département : Aude

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 12 12 Supplément

Chalabre

MUSIQUE EN KERCORB ENSEMBLE VOCAL D’EST EN OUEST

Chalabre Aude

Tarif : 12 – 12 – EUR

Supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:30:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Musique en Kercorb Festival de musique classique

A 17h, à la chapelle du Calvaire, à découvrir

– Ensemble Vocal D’EST EN OUEST (œuvres chorales sacrées et populaires d’Europe Orientale)
  .

Chalabre 11230 Aude Occitanie +33 4 68 69 32 17  resaconcertmek@outlook.fr

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English :

Musique en Kercorb Classical music festival

At 5pm, at the Chapelle du Calvaire, discover

– Ensemble Vocal D’EST EN OUEST (?uvres chorales sacrées et populaires d’Europe Orientale)

L’événement MUSIQUE EN KERCORB ENSEMBLE VOCAL D’EST EN OUEST Chalabre a été mis à jour le 2026-05-07 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises

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