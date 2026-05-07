Chalabre

MUSIQUE EN KERCORB ENSEMBLE VOCAL D’EST EN OUEST

Chalabre Aude

Tarif : 12 – 12 – EUR

Supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Musique en Kercorb Festival de musique classique

A 17h, à la chapelle du Calvaire, à découvrir

– Ensemble Vocal D’EST EN OUEST (œuvres chorales sacrées et populaires d’Europe Orientale)

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Chalabre 11230 Aude Occitanie +33 4 68 69 32 17 resaconcertmek@outlook.fr

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English :

Musique en Kercorb Classical music festival

At 5pm, at the Chapelle du Calvaire, discover

– Ensemble Vocal D’EST EN OUEST (?uvres chorales sacrées et populaires d’Europe Orientale)

L’événement MUSIQUE EN KERCORB ENSEMBLE VOCAL D’EST EN OUEST Chalabre a été mis à jour le 2026-05-07 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises