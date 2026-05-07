MUSIQUE EN KERCORB PIERRE BOUYER Chalabre
MUSIQUE EN KERCORB PIERRE BOUYER Chalabre dimanche 12 juillet 2026.
Chalabre
MUSIQUE EN KERCORB PIERRE BOUYER
Chalabre Aude
Tarif : 12 – 12 – EUR
Supplément
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Musique en Kercorb Festival de musique classique
Rendez-vous à 17h dans la Chapelle du Calvaire, pour découvrir
– PIERRE BOUYER (récital de pianoforte ; musique d’Europe Centrale au début du Romantisme).
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Chalabre 11230 Aude Occitanie +33 4 68 69 32 17 resaconcertmek@outlook.fr
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English :
Musique en Kercorb Classical music festival
Join us at 5pm in the Chapelle du Calvaire to discover
– PIERRE BOUYER (pianoforte recital; Central European music at the beginning of Romanticism).
L’événement MUSIQUE EN KERCORB PIERRE BOUYER Chalabre a été mis à jour le 2026-05-07 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises