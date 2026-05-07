Chalabre

MUSIQUE EN KERCORB PIERRE BOUYER

Chalabre Aude

Tarif : 12 – 12 – EUR

Supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Musique en Kercorb Festival de musique classique

Rendez-vous à 17h dans la Chapelle du Calvaire, pour découvrir

– PIERRE BOUYER (récital de pianoforte ; musique d’Europe Centrale au début du Romantisme).

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Chalabre 11230 Aude Occitanie +33 4 68 69 32 17 resaconcertmek@outlook.fr

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English :

Musique en Kercorb Classical music festival

Join us at 5pm in the Chapelle du Calvaire to discover

– PIERRE BOUYER (pianoforte recital; Central European music at the beginning of Romanticism).

L’événement MUSIQUE EN KERCORB PIERRE BOUYER Chalabre a été mis à jour le 2026-05-07 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises