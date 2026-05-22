Le Bugue

Musique en Périgord Quatuor Léonis, quartet story

Eglise d’Audrix Le Bugue Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

21h. Invitation à un voyage musical à travers deux siècles d’histoire du quatuor à cordes, mêlant interprétation, narration et extraits d’œuvres majeures. Un concert immersif, accessible et exigeant, pour amateurs comme curieux — sur réservation. 10 à 18€

Le Quatuor Leonis, lauréat du prestigieux concours international de Genève, propose un florilège d’extraits des œuvres les plus significatives de l’histoire du quatuor à cordes. Une occasion unique de voyager à travers les époques et de partir à la rencontre des grands compositeurs qui ont façonné l’histoire de la musique ! Une expérience immersive au cœur de la musique de chambre.

À travers un parcours mêlant interprétation et narration, les musiciens retracent l’évolution du quatuor à cordes, révélant les œuvres majeures et les styles qui ont marqué deux siècles d’histoire musicale.

Un concert à la fois accessible et exigeant, qui séduira aussi bien les amateurs que les curieux. Sur réservation .

Eglise d’Audrix Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 95 66 20 contact@musique-en-perigord.fr

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English : Musique en Périgord Quatuor Léonis, quartet story

21h. Invitation to a musical journey through two centuries of string quartet history, combining interpretation, narration and excerpts from major works. An immersive concert, both accessible and demanding, for amateurs and the curious alike? reservation required. 10 à 18?

L’événement Musique en Périgord Quatuor Léonis, quartet story Le Bugue a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère