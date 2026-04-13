Musique et balade nocturne à Villers-Canivet, Eglise de Villers-Canivet et chapelle de Torp, Villers-Canivet

Musique et balade nocturne à Villers-Canivet Samedi 30 mai, 20h30 Eglise de Villers-Canivet et chapelle de Torp Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00

20h30 – Église Saint-Vigor de Villers-Canivet

Venez profiter d’un magnifique concert donné par AM’GOSPEL.

22h – Balade aux flambeaux

Nous partirons de l’église de Villers-Canivet pour rejoindre la Chapelle de Torp à la lumière des bougies.

Parcours de 3km A/R.

22h30 – Chapelle de Torp

Un verre de l’amitié vous sera offert par les Amis de la Chapelle de Torp.

Eglise de Villers-Canivet et chapelle de Torp Eglise de Villers-Canivet et chapelle de TorpPas de descriptionVILLERS-CANIVET Villers-Canivet 14420 Calvados Normandie

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