Musique et balade nocturne à Villers-Canivet Villers-Canivet
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 23:30:00
2026-05-30
20h30 Église Saint-Vigor de Villers-Canivet
Venez profiter d’un magnifique concert donné par AM’GOSPEL.
22h Balade aux flambeaux
Nous partirons de l’église de Villers-Canivet pour rejoindre la Chapelle de Torp à la lumière des bougies.
Parcours de 3km A/R.
22h30 Chapelle de Torp
Un verre de l’amitié vous sera offert par les Amis de la Chapelle de Torp. .
Eglise de Villers-Canivet et chapelle de Torp Villers-Canivet 14420 Calvados Normandie chapelledetorp@gmail.com
