Musique et balade nocturne à Villers-Canivet Villers-Canivet

Musique et balade nocturne à Villers-Canivet

Eglise de Villers-Canivet et chapelle de Torp Villers-Canivet Calvados

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

2026-05-30

20h30 Église Saint-Vigor de Villers-Canivet

Venez profiter d’un magnifique concert donné par AM’GOSPEL.

22h Balade aux flambeaux

Nous partirons de l’église de Villers-Canivet pour rejoindre la Chapelle de Torp à la lumière des bougies.

Parcours de 3km A/R.

22h30 Chapelle de Torp

Un verre de l’amitié vous sera offert par les Amis de la Chapelle de Torp. .

Eglise de Villers-Canivet et chapelle de Torp Villers-Canivet 14420 Calvados Normandie chapelledetorp@gmail.com

