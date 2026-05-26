Musique et danse ! Le Grenier Animé Château-sur-Allier

Château-sur-Allier

Musique et danse !

Le Grenier Animé 8 Brière Château-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Rencontre musicale, repas en commun et bal trad. Tous les musiciens et danseurs sont bienvenus pour une journée conviviale et rythmée.

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Le Grenier Animé 8 Brière Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 22 05 75 folkenbriere@gmail.com

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English :

Musical gathering, shared meal and trad dance. All musicians and dancers are welcome for a friendly, rhythmic day.

L’événement Musique et danse ! Château-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région