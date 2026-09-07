AGENDA · Soudan
Musique et dextérité, Médiathèque intercommunale de Soudan, Soudan
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque intercommunale de Soudan · Soudan
Informations pratiques
Musique et dextérité Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque intercommunale de Soudan Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Durant Biblis en folie, un jeu vidéo sur tablette autour de la musique vous attend sur les heures de permanences !
Médiathèque intercommunale de Soudan 6 rue du Presbytère 44110 Soudan Soudan 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 04 82 05 https://mediatheques.cc-chateaubriant-derval.fr/accueil/soudan
Biblis en folie 2026
©ministère de la culture
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