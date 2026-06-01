Visite libre de l’église Notre-Dame-de-Soudan, Église Notre-Dame, Soudan

Visite libre de l’église Notre-Dame-de-Soudan 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre de l’église, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Église Notre-Dame Rue des Sources, 79800 Soudan, France Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549065538 http://www.soudan79.fr/fr/information/33523/culture-patrimoine Petit édifice du XIIe siècle, à une seule nef avec travée de clocher à coupole sur trompillons. Sanctuaire et chœur voûtés en cul de four. Il semble qu’au sud, pour élargir la nef, le mur latéral ait été reculé, ses baies et contreforts ainsi que ceux sur l’angle du pignon occidental ayant un caractère postérieur à la construction primitive. Chapiteaux historiés.

Visite libre de l’église, à l’intérieur comme à l’extérieur.