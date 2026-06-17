MUSIQUE ET MÉMOIRE À La Cour de Dresde Eglise Plancher-Bas
MUSIQUE ET MÉMOIRE À La Cour de Dresde Eglise Plancher-Bas samedi 25 juillet 2026.
Plancher-Bas
MUSIQUE ET MÉMOIRE À La Cour de Dresde
Eglise 5 rue du 11 novembre 1918 Plancher-Bas Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
33ème édition de Musique et Mémoire Concert baroque À la cour de Dresde avec Sue-Ying Koang au violon et Vincent Bernhardt au clavecin.
Ne manquez pas le concert samedi 25 juillet à 15h à l’église de Plancher-Bas !
Réservation conseillée au 06 40 87 41 39 15€ / personne .
Eglise 5 rue du 11 novembre 1918 Plancher-Bas 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 87 41 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : MUSIQUE ET MÉMOIRE À La Cour de Dresde
L’événement MUSIQUE ET MÉMOIRE À La Cour de Dresde Plancher-Bas a été mis à jour le 2026-06-17 par RONCHAMP TOURISME