MUSIQUE ET MÉMOIRE À La Cour de Dresde Eglise Plancher-Bas samedi 25 juillet 2026.

Plancher-Bas

MUSIQUE ET MÉMOIRE À La Cour de Dresde

Eglise 5 rue du 11 novembre 1918 Plancher-Bas Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

33ème édition de Musique et Mémoire Concert baroque À la cour de Dresde avec Sue-Ying Koang au violon et Vincent Bernhardt au clavecin.

Ne manquez pas le concert samedi 25 juillet à 15h à l’église de Plancher-Bas !

Réservation conseillée au 06 40 87 41 39 15€ / personne .

Eglise 5 rue du 11 novembre 1918 Plancher-Bas 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 87 41 39

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English : MUSIQUE ET MÉMOIRE À La Cour de Dresde

L’événement MUSIQUE ET MÉMOIRE À La Cour de Dresde Plancher-Bas a été mis à jour le 2026-06-17 par RONCHAMP TOURISME