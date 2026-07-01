Musique et Vins au Clos des Langres Route nationale RD, 974 Le Clos des Langres Corgoloin

Informations pratiques

Corgoloin

Musique et Vins au Clos des Langres

Route nationale RD, 974 Le Clos des Langres Le Clos des Langres Corgoloin Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 10 juillet 2026, au cœur de notre emblématique Clos des Langres, pour une parenthèse estivale unique ! Le domaine ouvrira ses portes à 19h30 et le concert débutera à 20h.

Cette année, laissez-vous emporter par le duo féminin Les Sunnies, qui revisite avec énergie et élégance des morceaux intergénérationnels aux influences funk, jazz et reggae.

L’accès au concert ainsi qu’un verre de vin est proposé à 12,00 € TTC par personne. .

Route nationale RD, 974 Le Clos des Langres Le Clos des Langres Corgoloin 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 62 98 73 accueil@ardhuy.com

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English : Musique et Vins au Clos des Langres

L’événement Musique et Vins au Clos des Langres Corgoloin a été mis à jour le 2026-07-03 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne