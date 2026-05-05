Musique Latine 28èmes Nuits Musicales de Cieux Saillat-sur-Vienne
Musique Latine 28èmes Nuits Musicales de Cieux Saillat-sur-Vienne vendredi 21 août 2026.
Saillat-sur-Vienne
Musique Latine 28èmes Nuits Musicales de Cieux
Rue Jean Jaurès Saillat-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 20:30:00
Date(s) :
2026-08-21
La 28ème édition du Festival des Nuits Musicales de Cieux célèbre, à Saillat-sur-Vienne, la musique d’Amérique Latine, avec le MokaDuo, mêlant les sonorités cubaines d’Eduardo Martín à l’univers brésilien d’Egberto Gismonti. En seconde partie, Blandine Bénard se produira dans un programme allant de la musique classique à la musique latino-américaine. .
Rue Jean Jaurès Saillat-sur-Vienne 87720 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 07 06 94 festivaldecieux@yahoo.fr
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English : Musique Latine 28èmes Nuits Musicales de Cieux
L’événement Musique Latine 28èmes Nuits Musicales de Cieux Saillat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-05 par Terres de Limousin