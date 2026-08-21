Musique médiévale à l’église Saint-Barthélemy, Eglise Saint-Barthélémy, Massieux

Informations pratiques

Musique médiévale à l’église Saint-Barthélemy Dimanche 20 septembre, 11h00 Eglise Saint-Barthélémy Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

L’église Saint-Barthélemy vous ouvre ses portes : Venez découvrir en toute simplicité cette église romane perchée au sommet d’une butte et mentionnée dès 1153.

A l’occasion des journées du patrimoine, laissez-vous porter la musique médiévale de Quasimodal qui résonnera sous les voûtes de pierre révélant toute la beauté et l’acoustique du lieu. Un voyage musical et patrimonial au cœur du Moyen Age. Durée : 40 minutes environ.

Organisé par la commune de Massieux et le Pays d’art et d’histoire Trévoux Dombes Saône Vallée

Eglise Saint-Barthélémy Place de l’église 01600 Massieux Massieux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

L’église Saint-Barthélemy vous ouvre ses portes : Venez découvrir en toute simplicité cette église romane perchée au sommet d’une butte et mentionnée dès 1153.

©Quasimodal