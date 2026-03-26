Musique Musica Femina Les nouvelles voix de l’Italie La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence

Musique Musica Femina Les nouvelles voix de l’Italie

Vendredi 29 mai 2026 de 19h à 23h. La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29

La Fonderie-Aix et Les Femmes S’en Mêlent présentent une soirée inédite dédiée à l’imaginaire et à la culture italienne, avec la découverte de jeunes artistes femmes contemporaines qui redéfinissent les contours de la musique transalpine.

La Fonderie-Aix et Les Femmes S’en Mêlent présentent une soirée inédite dédiée à l’imaginaire et à la culture italienne, avec la découverte de jeunes artistes femmes contemporaines qui redéfinissent les contours de la musique transalpine Gaia Banfi avec sa poésie musicale qui mêle chanson, pop et électronique, et Comagatte et son rap incisif, gouailleur et engagé. Car la musique italienne traverse aujourd’hui une phase de profond renouvellement. Longtemps perçue comme secondaire dans une industrie dominée par des figures masculines, la création féminine s’affirme désormais comme un moteur de transformation. Ces musiciennes, chanteuses, productrices et compositrices inventent des sonorités inédites, racontent des récits personnels et collectifs, et redéfinissent les contours d’une scène italienne plus diverse et inclusive.



Ce moment convivial et festif sera complété en plus des concert, des Dj set à l’italienne (de 1960 à nos jours), un foodtruck spécialités italiennes et une buvette bio.



Dans la lignée de l’émergence de l’artiste italienne Daniela Pes dont elle partage le même label (Trovaborato), la chanteuse et productrice Gaia Banfi se distingue par sa double posture d’interprète et d’architecte sonore. En explorant des textures électroniques et des influences pop et indie, elle illustre la volonté croissante des femmes de reprendre la maîtrise de la production musicale. Originaire de Milan, elle vient de publier son premier album la maccaia , petit bijou de pop mélancolique ou l’esprit italien se retrouve magnifié par le spleen de l’artiste.



Le rap italien, longtemps dominé par un imaginaire masculin, s’ouvre également à de nouvelles voix. Parmi elles, Comagatte occupe une place de plus en plus importante. Son flow incisif et son engagement lyrique font d’elle une artiste qui conjugue énergie contestataire et volonté de représentation. Sa présence contribue à élargir les horizons d’un genre encore marqué par des clichés de genre et de pouvoir. Connue avec son titre emblématique Le ragazze di Calvairate en 2021, elle persiste et signe un titre percutant en 2025 Comme l’Italien qui va la propulser à l’international.



Programmation de La Fonderie-Aix en collaboration avec Les Femmes s’en Mêlent, avec le soutien du F.A.C.E.S fonds de dotation d’Actions pour la Culture, l’Environnement et la

Solidarité. .

La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

La Fonderie-Aix and Les Femmes S?en Mêlent present an original evening dedicated to the Italian imagination and culture, with the discovery of young contemporary female artists who are redefining the contours of transalpine music.

L’événement Musique Musica Femina Les nouvelles voix de l’Italie Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence