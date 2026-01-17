[Musique] On laisse les clés à Hakim Molina L’Inattendu Dieppe

[Musique] On laisse les clés à Hakim Molina

L’Inattendu / Atelier 13 Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20 2026-06-19 2026-09-18 2026-12-18

Avec On les laisse les clés à Hakim , place à l’inattendu et à la surprise !

À plusieurs dates dans l’année, la programmation est confiée à Hakim Molina, batteur local reconnu, qui se voit offrir une carte blanche totale.

Au fil des saisons, Hakim Molina invite différents artistes et propose des rencontres musicales uniques, mêlant styles, influences et ambiances variées. Chaque rendez-vous est une nouvelle exploration sonore, guidée par la curiosité, le partage et l’envie de faire découvrir des talents et des univers singuliers.

Un concept original qui promet des soirées éclectiques, vivantes et surprenantes, à vivre pleinement, sans savoir à l’avance ce qui vous attend… si ce n’est une expérience musicale hors des sentiers battus. .

L’Inattendu / Atelier 13 Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 67 32 85 06 linattendu2@gmail.com

